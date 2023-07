Rijkswaterstaat vult voorraad strooizout aan voor komende winter

Rijkswaterstaat is begonnen met het aanvullen van de voorraad strooizout voor aankomende winter. Dinsdagavond kwam een schip met 36 miljoen kilo zout aan in de haven van Rotterdam. Het zout is afkomstig uit Egypte.

Inmiddels is begonnen met het strooizout via binnenvaartschepen te verdelen, via loodsen in Raamsdonksveer, Kampen, Utrecht en Lienden naar 55 steunpunten. “Dit aanvullen wordt in de zomer al gedaan, zodat er voldoende tijd is om het zout te verdelen over de tientallen steunpunten door het hele land”, aldus Rijkswaterstaat.

De totale aanvulling bedraagt 90 miljoen kilo zout. Hiermee komt de totale voorraad strooizout aan het begin van de winter op 250 miljoen kilo.