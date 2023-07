Extra NOS Journaal na vallen kabinet

Op NPO 1 is vrijdagavond een extra NOS Journaal te zien omdat het vierde kabinet-Rutte is gevallen. Presentator Rob Trip en politiek verslaggever Xander van der Wulp brengen de kijker hierin op de hoogte van het laatste nieuws rondom de val van het kabinet.

Ook RTL laste vrijdagavond een extra uitzending van het RTL Nieuws in. De quiz Ik Weet Er Alles Van! met Ruben Nicolai werd onderbroken wegens de extra uitzending van RTL Nieuws. Parlementair verslaggever Frits Wester duidde het laatste nieuws rondom de situatie in politiek Den Haag in de uitzending.

De val van het kabinet kwam rond 20.05 uur naar buiten. Op NPO 1 was toen het NOS Journaal van 20.00 uur al bezig. De dramaserie Anoniem met Jeroen Spitzenberger zou aanvankelijk aansluitend rond 20.30 uur worden uitgezonden.

Eerder had de NPO al aangekondigd zaterdag met extra NOS Journaal-updates te komen vanwege de situatie in politiek Den Haag. Een woordvoerder van de NPO liet na de val van het kabinet weten dat die extra updates vooralsnog doorgaan.

Het vierde kabinet van Mark Rutte is gevallen over onenigheid over het asielbeleid. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werden het niet eens over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken, bevestigen Haagse bronnen na nieuw crisisoverleg vrijdag.