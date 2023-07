Rutte biedt ontslag kabinet aan: verschillen onoverbrugbaar

De verschillen tussen de coalitiepartijen op het gebied van migratie zijn onoverbrugbaar gebleken, zegt premier Mark Rutte in een persconferentie op vrijdagavond over de val van zijn kabinet. Nog dezelfde avond zal hij schriftelijk het ontslag aanbieden aan de koning. Hij noemt de situatie “betreurenswaardig, maar de politieke realiteit waar we niet omheen kunnen”. Zaterdag praat Rutte de koning bij.

“Het is jammer dat we door deze scheiding halverwege de rit het werk niet kunnen afmaken”, zei hij over de samenwerking in de coalitie.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan demissionair verder. Rutte benadrukte dat de vier partijen gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat verder praten geen zin meer had. Eerdere berichten van Haagse bronnen dat de ChristenUnie het initiatief daartoe genomen had, ontkende hij. “Het is een unaniem besluit.”

Het breekpunt is de gezinshereniging voor asielzoekers met een verblijfsvergunning geworden. De VVD wilde een pauzeknop en een quotum op het aantal nareizigers per maand. Voor de ChristenUnie is dat onverteerbaar. Rutte wilde daar inhoudelijk niet op ingaan.

Maandag gaat de Kamer een debat voeren over de val van het kabinet. “We waren bezig met een heel pakket maatregelen. Daar was nog geen overeenstemming over. Gezinshereniging was een belangrijk onderdeel daarin”, zei Rutte. Volgens hem vinden D66 en CU het “van groot belang dat gezinshereniging altijd mogelijk is”. CDA en VVD vinden dat in principe ook, zei Rutte. Als de asieldruk te groot is, moet je kijken naar een tijdelijke beperking op nareizigers.

Het ging om twee botsende opvattingen, zei Rutte.