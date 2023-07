Rutte IV zit er nog korter dan Rutte I

Geen enkel kabinet geleid door Mark Rutte zat er zo kort als zijn vierde, dat is gevallen over de asielproblematiek. De val kwam 543 dagen na de beëdiging door de koning. Het was zijn tweede kabinet bestaande uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Het eerste kabinet van Rutte zat er 558 dagen toen Rutte zijn gang naar toen nog de koningin maakte om zijn ontslag in te dienen. Dat was een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders. Het viel omdat Wilders niet akkoord ging met nieuwe bezuinigingen.

Het tweede kabinet-Rutte, van VVD en PvdA, was juist het langstzittende kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Het zat zijn termijn volledig uit tussen 2012 en 2017. Het kabinet-Rutte III werd beëdigd op 26 oktober 2017 en diende op 15 januari 2021 ontslag in. Dat was naar aanleiding van het kindertoeslagenschandaal.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zaten er drie kabinetten korter dan Rutte IV. Het kortst zat het eerste kabinet van CDA en LPF onder leiding van CDA’er Jan Peter Balkenende. Dat moest in 2002 al na 86 dagen ontslag aanbieden. Van Agt II bestaande uit CDA, PvdA en D66 nam in 1982 ontslag na 233 dagen en het eerste kabinet van Barend Biesheuvel sneuvelde in 1973 na 380 dagen. Zijn ploeg bestond uit ARP, KVP, CHU, VVD en DS’70.