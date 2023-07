De “stevigheid” die premier en VVD-leider Mark Rutte deze week heeft laten zien in de discussies binnen het kabinet heeft niet geholpen. Maar dat was niet de reden van de val. Hij verwijt zichzelf niets, behalve dat hij zijn bezwaren “vriendelijker had kunnen brengen”.

“Dat is niet de reden van de kabinetsval”, zei Rutte. Andere partijen wijzen wel naar de VVD-voorman. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma noemde zijn opstelling grenzend aan roekeloos en “onverantwoord hard”.