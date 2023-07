Rutte staat vrijdagavond pers te woord na extra ministerraad

Premier Mark Rutte staat vrijdagavond de pers te woord, na een extra ingelaste ministerraad vanwege de val van zijn vierde kabinet. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst begint de extra ministerraad rond 21.30 uur vrijdagavond.

Tijdens de ingelaste ministerraad wordt de rest van het kabinet bijgepraat over de val van Rutte IV. Ook wordt dan besloten of het gehele kabinet demissionair verdergaat, of dat een partij er helemaal uit stapt, zegt een bron.

Ingewijden bevestigen dat de ChristenUnie het initiatief nam tot de kabinetsval. Tot dusver heeft de partij nog niet gezegd waarom. Ook is nog niet bekend of CU-bewindslieden Carola Schouten (minister voor Armoedebestrijding) en Maarten van Ooijen (staatssecretaris van Volksgezondheid) uit het kabinet stappen of demissionair verdergaan.