Rutte zegt niks over overleg: we zijn hard bezig, zetten stappen

VVD-leider Mark Rutte wil niet uitweiden over het kabinetsoverleg of ingaan op mogelijke stappen die zijn gezet donderdagavond. “We zitten in een proces waarin we tot afspraken proberen te komen en dit is per definitie een stap”, zei hij na afloop. Op de vraag of hij optimistisch is, antwoordde hij “nooit iets te zeggen over hoe ik me voel want dan kom je zo in die voetbaltermen terecht”.

Vrijdag enkele uren na de ministerraad zal een belangrijk deel van het kabinet opnieuw verder praten over een pakket maatregelen om grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Rutte wilde ook niks zeggen over de sfeer tussen de vier coalitiepartijen. “We gaan in ieder geval morgen weer verder praten.” Of ze er dan uit gaan komen, weet hij niet. “Dat gaan we zien en zo niet, dan kijken we natuurlijk weer verder.”

Ook zegt hij niets over berichten dat hij de eisen opgeschroefd zou hebben om de instroom omlaag te krijgen of dat de asielkwestie een kabinetscrisis waard is. “Die vragen passen in een context van berichtgeving van de afgelopen dagen waar ik verder geen commentaar op geef.”

Rutte beseft dat hij de deadline van zijn eigen VVD-fractie om voor het zomerreces een pakket maatregelen op tafel te hebben, niet heeft gehaald. De Kamer gaat donderdagavond met reces. “We zijn hard bezig.” Of het asieloverleg mogelijk volgende week verder gaat: we gaan “stap voor stap kijken, en per stap kijken wat de volgende stap is”.

Rutte is volgende week dinsdag en woensdag op een NAVO-top in Litouwen.