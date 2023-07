SLAM! en Sublime niet te horen op FM-frequentie

De radiostations SLAM! en Sublime zijn vanaf 1 september niet meer te horen op een FM-frequentie. De radiostations zijn vanaf dan alleen te horen via DAB+, online en via de app, zo meldt uitgever Mediahuis.

Mediahuis heeft vrijdag bij de verdeling van de FM-frequenties twee van de negen frequenties gekregen. Radio Veronica en 100% NL zijn de komende twaalf jaar wel te horen op een FM-frequentie.

“Het is onze ambitie om een belangrijke speler in de Nederlandse radio- en audiomarkt te worden. Hoewel we liever drie licenties verkregen hadden, zijn we blij met de uitkomst van de veiling”, zegt Tom Klerkx, directeur Audio bij Mediahuis. “Sublime en SLAM! krijgen naast Nostalgie en Sunlite, alle kansen om zich vanaf 1 september verder te ontwikkelen als DAB+-radiostations, binnen een markt die steeds verder groeit in bereik.”

De veiling begon afgelopen dinsdag. Naast Mediahuis zijn de andere FM-frequenties voor DPG Media, BNR Nieuwsradio, Financial News Radio en Talpa Radio.