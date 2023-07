Talpa blij met frequenties voor 538, Radio 10 en Sky Radio

Talpa Network is blij dat Radio 538, Radio 10 en Sky Radio hun FM-frequenties behouden. Vrijdag werd de uitslag bekendgemaakt van de frequentieveiling voor landelijke commerciële radio en werd duidelijk dat het mediabedrijf drie frequenties heeft gewonnen.

“Na een intensieve periode vol spanning en onzekerheid voor de radiosector, medewerkers en luisteraars is er met de uitslag van de veiling nu eindelijk duidelijkheid. We zijn ontzettend verheugd dat we deze drie radiovergunningen hebben gewonnen”, stelt Paul Römer, directeur Radio en Televisie van Talpa.

Römer is blij dat luisteraars de zenders kunnen blijven beluisteren. “De komende twaalf jaar blijven we hen met onze sterke merken, dj’s, muziekprogrammering en spraakmakende activiteiten bedienen en raken, zoals ze van ons gewend zijn. We schrijven vandaag radiogeschiedenis en verheugen ons op de toekomst.”

Radio Veronica maakte eigenlijk ook deel uit van Talpa, maar is onlangs verkocht aan Mediahuis. Dat werd gedaan omdat het kabinet het aantal frequenties voor een aanbieder van commerciële radio had beperkt tot drie. Door die deal behoudt Radio Veronica nu zijn FM-frequentie.