Tientallen koeien dood bij stalbrand in Rossum

Tientallen koeien zijn omgekomen bij een stalbrand, die vrijdagmorgen uitbrak in een stal in het Overijsselse Rossum bij Oldenzaal. De brand veroorzaakt grote rookwolken. De brandweer adviseert omwonenden aan de noordkant van Oldenzaal om ramen en deuren gesloten te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

Volgens de brandweer is de stal waarin de koeien stonden volledig verloren gegaan door de brand. Het vuur is overgeslagen naar een naastgelegen schuur met hooi. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich nog verder uitbreidde maar is nog druk bezig met bluswerkzaamheden. De brand zou ontstaan zijn in isolatiemateriaal in de koeienstal.