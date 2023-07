Veel mannen in provinciecolleges, BBB doet vaak landbouw

Nu veel provincies een nieuw college van Gedeputeerde Staten hebben, wordt duidelijk dat het aantal vrouwen daarin is afgenomen. In vijf van de tien provincies waar alle gedeputeerden al bekend zijn gemaakt, zitten er minder vrouwen in het college, in twee zijn het er meer geworden en in drie is het gelijk gebleven. Verder lijkt een gedeputeerde van de BBB in de meeste provincies het onderwerp landbouw onder zich te krijgen.

Voor zover officieel bekend worden 12 vrouwen gedeputeerde, tegenover 42 mannen. Friesland en Noord-Brabant zijn hier nog niet in meegenomen. In Friesland lijkt de verhouding gelijk te blijven met twee vrouwen en drie mannen, maar de kandidaat-gedeputeerde namens de Fryske Nasjonale Partij is nog niet officieel bekendgemaakt. BBB heeft in Friesland voor twee vrouwen gekozen. In Brabant duren de onderhandelingen nog tot na de zomer.

In Flevoland en Zeeland zitten alleen maar mannen in de Gedeputeerde Staten, Flevoland had de vorige periode één vrouw als bestuurder en Zeeland ook. Ook in de provincies waar het aantal vrouwelijke gedeputeerden is toegenomen of gelijk gebleven, is er niet een waar de meerderheid vrouw is. In Noord-Holland is de verdeling gelijk gebleven, de helft is man en de helft is vrouw.

Gelderland en Drenthe zijn de twee provincies waar het aantal vrouwen in het college is toegenomen. In Drenthe nemen twee vrouwen plaats in het dagelijks bestuur en drie mannen, de verdeling was eerst een vrouw en vier mannen. Gelderland heeft twee vrouwen en vier mannen in het college, tegenover een vrouw en vijf mannen in de vorige bestuursperiode.

Bij de verdeling van de portefeuilles voor de gedeputeerden is het vaak zo dat de grootste partij de eerste keuze heeft. De BBB was in iedere provincie het grootst en heeft in bijna iedere provincie waar de partij meebestuurt ook landbouw. Alleen in Limburg heeft PvdA’er Jasper Kuntzelaers landbouw onder zich. In Friesland is de verdeling nog niet bekendgemaakt. In Utrecht bestuurt de BBB niet mee en daar doet de CDA-gedeputeerde Mirjam Sterk landbouw.