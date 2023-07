Veiligheidsberaad: val kabinet treurig in deze onzekere tijden

Voorzitter Wouter Kolff van het Veiligheidsberaad betreurt het dat het kabinet gevallen is, “zeker middenin deze onzekere tijden”, zegt hij in een reactie op het eind van het kabinet Rutte IV. “Er woedt een oorlog op ons continent en ons land heeft diverse grote uitdagingen die om een oplossing vragen.”

Kolff, die ook burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is, acht het van belang dat het asielvraagstuk niet opnieuw leidt tot een crisis. “Het Veiligheidsberaad is het afgelopen jaar ingesprongen op een taak die daar niet thuishoort.” Om een nieuwe crisis te voorkomen, is het volgens de voorzitter “cruciaal” dat er een oplossing komt voor het migratievraagstuk en dat vluchtelingen eerlijk gespreid worden over het land. “Dit is overigens primair een zaak van de rijksoverheid en gemeenten.”

“Er is een duurzame, maar ook tijdige oplossing nodig voor het migratievraagstuk en een val van het kabinet helpt daar niet bij,” zo besluit Kolff.

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland die met elkaar overleggen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst.