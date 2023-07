Vlinderstichting benieuwd naar telling na mager voorjaar

De jaarlijkse tuinvlindertelling, georganiseerd door de Vlinderstichting, begint vandaag. Tot en met zondag hebben mensen de tijd om alle vlinders te noteren die ze in een kwartier zien in hun tuin. Het is volgens de Vlinderstichting belangrijk om gegevens over vlinders bij te houden, zodat ze beter beschermd kunnen worden.

Volgens de stichting gaat het niet goed met de vlinders in Nederland, terwijl ze wel van groot belang zijn voor de natuur. Vlinders bestuiven bijvoorbeeld bloemen, en rupsen dienen vaak als voedsel voor andere dieren. Gevaren voor vlinders zijn onder andere het te vaak maaien van velden, waardoor eitjes en rupsen worden gedood.

Eerder meldde de Vlinderstichting dat dit voorjaar een van de slechtste vlinderjaren is sinds het begin van de metingen in 1990. Soorten als het klein geaderd witje, de kleine vos en de kleine vuurvlinder kwamen deze lente opvallend weinig voor. De stichting vermoedt dat dit veroorzaakt werd door de zeer droge zomer en nazomer van 2022, waardoor rupsen lagere overlevingskansen hadden.

Vorig jaar werden in drie dagen ruim 73.000 vlinders waargenomen. De dagpauwoog werd toen het meest gespot.