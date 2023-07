VluchtelingenWerk: morele grens is bereikt

Het lijkt erop dat een “morele grens is bereikt”, stelt VluchtelingenWerk Nederland in een reactie op de val van het kabinet. “Op basis van de berichtgeving lijkt het erop dat geen juridische, maar morele obstakels een compromis in de weg stonden.”

“Kinderen bewust in oorlogsgebieden achterlaten is een begrijpelijke brug te ver”, aldus de organisatie.

Volgens VluchtelingenWerk is het belangrijk dat er nog steeds besluiten worden genomen om een nieuwe crisis in Ter Apel voorkomen. “Dit is niet alleen een wettelijke plicht, maar ook een eis van het gerechtshof in de zaak die wij hierover aanspanden. Ook demissionair zal het kabinet er alles aan moeten doen om aan de wet en deze rechterlijke uitspraak te houden.”