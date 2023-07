VNG-voorzitter Dijksma: val van het kabinet is onbezonnen

“De val van het kabinet is samen te vatten in slechts één woord: onbezonnen.” Dat zegt voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Volgens haar is de lijst met grote maatschappelijke opgaven die vragen om doortastend optreden enorm.

“Denk daarbij aan het enorme tekort aan betaalbare woningen, de noodzakelijke energietransitie en het versterken van bestaanszekerheid. Stilstand is nu onverantwoord. Gemeenten zullen, in het belang van onze inwoners, verantwoordelijkheid blijven nemen”, aldus Dijksma. Ze zegt dat ze namens de VNG met het kabinet over de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor in gesprek was. “Dat gesprek moet ondanks de demissionaire status van dit kabinet met voorrang worden voortgezet.”