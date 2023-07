VVD en CDA terug in commissie die fraudebeleid onderzoekt

VVD en CDA maken toch weer deel uit van de parlementaire-enquêtecommissie die het fraudebeleid van de overheid onderzoekt. Eerder stapten de fracties uit de commissie die in het leven is geroepen naar aanleiding van het kindertoeslagenschandaal.

Voor VVD zat Hatte van der Woude in de commissie, maar zij kon de werkzaamheden niet combineren met haar thuissituatie en zij was het ook niet eens met de werkwijze. Haar opvolger is Thierry Aartsen.

CDA stapte met het vertrek van Evert Jan Slootweg in juni “definitief” uit de parlementaire-enquêtecommissie, maar Slootweg keert nu toch terug voor de CDA-fractie. Eerder gaf hij aan dat het werk van de commissie te veel was naast zijn Kamerwerk.

Naast VVD en CDA zitten ook D66, SP, GroenLinks, DENK, PvdD, BIJ1 in de commissie die onder meer kijkt of de overheid op een discriminerende manier potentiële fraudeurs aanwijst. De enquêtecommissie heeft de voorgesprekken met getuigen en deskundigen afgerond en begint in september met de eerste openbare verhoren, waar een maand voor is uitgetrokken.

De commissie is “verheugd” met de terugkeer van Slootweg en de komst van Aartsen. Voorzitter Salima Belhaj (D66) vindt dat de Kamerleden met hun deelname “het belang dat zij hechten aan het doel en het werk van de parlementaire-enquêtecommissie onderstrepen”.