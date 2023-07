Zaterdag extra NOS Journaal-updates vanwege politieke situatie

De NPO zendt zaterdag gedurende de dag extra edities van het NOS Journaal uit. Reden zijn de politieke spanningen in Den Haag.

Woordvoerders spreken van “journaalupdates”. Die zijn ieder heel uur te zien en duren tien minuten.

Het kabinet is vrijdag opnieuw bijeengekomen om te praten over asiel. Het lijkt erop of eronder te worden voor het vierde kabinet van premier Mark Rutte.

Zaterdag zou aanvankelijk een in memoriam voor kunstenaar Jan Sierhuis te zien zijn, maar dat is verplaatst naar zondagochtend.