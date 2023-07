Zelensky blij dat Kamer hongersnood bestempelt als genocide

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is blij dat de Nederlandse Tweede Kamer de hongersnood begin jaren dertig van de vorige eeuw in Oekraïne heeft bestempeld als genocide. “Ik verwelkom de erkenning door de Tweede Kamer van de Holodomor als genocide”, twittert Zelensky, die voor de woorden Tweede Kamer in zijn tweet de Nederlandse vlag plaatste.

Een meerderheid in de Kamer steunde eerder deze week een motie van D66 waarin de erkenning werd uitgesproken. In Oekraïne staat de hongersnood, waarbij miljoenen omkwamen, bekend als de Holodomor. Het land maakte toen nog deel uit van de Sovjet-Unie.

De Oekraïense president twittert verder dat dingen bij de juiste naam noemen de sleutel is tot gerechtigheid. “En om herhaling van deze gruwelijke misdaden te voorkomen.” Ook zegt Zelensky Nederland dankbaar te zijn “voor de sterke en veelzijdige steun” aan Oekraïne “in de strijd voor onze toekomst en die van de hele vrije wereld!”