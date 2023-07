Breekpunt gezinshereniging is klein onderdeel van migratiestroom

Gezinshereniging voor asielzoekers is maar een klein onderdeel van de totale migratie naar ons land, toch struikelde Rutte IV vrijdagavond over het onderwerp. De premier wilde een stopknop voor een deel van de familieleden van asielzoekers om zo de instroom te beperken. Een maatregel die bijna geen effect zou hebben, volgens professor Tesseltje de Lange, hoogleraar Rechtssociologie en Migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Zij ziet dan ook niet deze maatregel als de oorzaak van de val van dit kabinet-Rutte, maar “mismanagement van de opvang en het asielsysteem”.

De Lange legt uit dat de instroom van migranten in Nederland voor het grootste deel bestaat uit expats, kenniswerkers of bijvoorbeeld “de Amerikaanse vriend van je dochter”. Zo migreerden er in 2022 401.351 mensen naar Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In datzelfde jaar was de totale asielinstroom 47.991 mensen, blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Met iets meer dan een derde zijn SyriĆ«rs de grootste groep.

In totaal kwamen er 10.927 nareizigers naar Nederland vorig jaar, aldus de IND. Voor deze groep wilde de VVD een tweestatusstelsel invoeren. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen permanente vluchtelingen en mensen die tijdelijk bescherming zoeken. De eerste groep betreft mensen die vluchten vanwege hun geloof of geaardheid. Deze groep kan waarschijnlijk nooit meer terug.

In de tweede groep zitten bijvoorbeeld mensen uit landen waar oorlog woedt. Zij kunnen mogelijk wel terug als de oorlog is afgelopen. Met het tweestatusstelsel zou het mogelijk zijn om gezinshereniging voor hen enige tijd uit te stellen. De Lange snapt niet dat deze maatregel juist nu op tafel lag omdat het altijd, gelet op de totale migratie, een relatief kleine groep betreft.

Vorig jaar augustus wilde de Staat ook al het aantal nareizigers inperken. Familieleden van statushouders mochten pas naar Nederland komen als er een woning beschikbaar was voor het gezin. De Raad van State oordeelde uiteindelijk dat dit plan geen wettelijke basis had. Daarop trok het kabinet de maatregel in.