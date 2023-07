Explosie in appartementencomplex in Leiden

In een appartementencomplex aan de Opaalstraat in Leiden heeft zaterdagmiddag een explosie plaatsgevonden, meldt Veiligheidsregio Hollands Midden. Er is geen brand uitgebroken.

De veiligheidsregio vraagt mensen uit de omgeving weg te blijven en aanwijzingen van hulpdiensten op te volgen. Een woordvoerder kon verder nog niets zeggen over de situatie.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er eveneens een ontploffing in Leiden, bij de voordeur van een woning aan de Meerhof. Dit ligt in het Bos- en Gasthuisdistrict. De Opaalstraat ligt in het Morsdistrict.