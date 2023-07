Kinderen mogen in de zomervakantie gratis reizen met EBS-bussen

Kinderen tot en met 11 jaar kunnen deze zomervakantie gratis reizen met de bussen van openbaarvervoerbedrijf EBS. De actie is zaterdag begonnen, op de eerste dag van de zomervakantie in de regio Midden, en duurt nog tot en met zondag 3 september. Op die dag loopt ook in de regio Noord de zomervakantie af, als laatste regio in Nederland.

EBS is actief in het Zuid-Hollandse Voorne-Putten en Rozenburg en in de regio’s Haaglanden en Waterland, ten noorden van Amsterdam. Ook rijdt het ov-bedrijf met bussen in de regio IJssel-Vecht, daar onder de merknaam RRReis.

Kinderen die in aanmerking willen komen voor een gratis kaartje, moeten wel worden begeleid door een volwassene. Ze kunnen de kaartjes niet online of op andere verkooppunten krijgen, maar alleen in de bus zelf.

Vrijdag werd bekend dat kinderen in de provincie Utrecht gratis met bussen en trams van ov-bedrijf Syntus mogen reizen in de zomervakantie. In Amsterdam mogen kinderen vanaf 22 juli vier maanden lang gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer in de stad. Daar gaat het om bussen, trams en metro’s van de Amsterdamse vervoerder GVB.