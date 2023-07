KNMI: zondag code oranje in zuiden en oosten om onweer, hagel en wind

Het KNMI heeft voor zondagmiddag en -avond code oranje afgekondigd voor de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. De waarschuwing geldt vooralsnog tussen 15.00 uur en 20.00 uur. Het KNMI verwacht stevige onweersbuien waarbij hagelstenen kunnen vallen met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. Ook kunnen er volgens het weerinstituut zware windstoten voorkomen van 75 tot 100 kilometer per uur.

Het KNMI waarschuwt behalve voor grote hagelstenen ook voor blikseminslag, omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Ook kan er plaatselijk wateroverlast ontstaan doordat er in korte tijd mogelijk veel neerslag valt, aldus het instituut. De buien trekken naar verwachting zondagavond weg via het noordoosten.

In de overige acht provincies geldt zondagmiddag en -avond code geel vanwege het verwachte onweer. Het is nog onzeker waar de zwaarste buien precies zullen vallen.

Voor zaterdagavond verwacht het weerinstituut ook stevige onweersbuien. Om die reden geldt tussen 18.00 en 20.00 code geel in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het KNMI waarschuwt voor windstoten van zo’n 70 kilometer per uur, die het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinderen.

Het verwachte onweer staat in schril contrast met het warme en droge weer van zaterdagmiddag. Met 31,9 graden in De Bilt is deze zaterdag officieel de warmste 8 juli sinds het KNMI in 1901 met de metingen begon. Lokaal liep de temperatuur nog verder op. Zo werd zaterdagmiddag bij het meetstation in Eindhoven een temperatuur van 34,3 graden geregistreerd, een record op deze datum.

Woensdag gaf het KNMI ook weerwaarschuwingen af. Vanwege storm Poly gold toen in Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied code rood, de zwaarste weerwaarschuwing die het KNMI kan geven. Gemiddeld gebeurt dat een of twee keer per jaar. De zomerstorm, volgens het KNMI een van de zwaarste in de afgelopen decennia, veroorzaakte veel schade en legde een groot deel van het treinverkeer plat in de noordelijke helft van Nederland.