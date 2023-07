Een 50-jarige Groninger is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt door een steekpartij op station Groningen. Hij is in het ziekenhuis behandeld. Een 47-jarige man uit diezelfde stad is ter plaatse aangehouden en zit nog vast, meldt de politie.

De melding van de steekpartij kwam rond 00.45 uur bij de politie binnen. Er zou sprake zijn geweest van een ruzie. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.