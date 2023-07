Ministers na val kabinet: hoopvol, en ook trots op bereikt beleid

Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is hoopvol dat grote kwesties nog steeds aangepakt kunnen worden “vanuit de poldergedachte, met oog voor volgende generaties”. Dit zet ze op Twitter in een reactie op de val van het kabinet. Bewindslieden Rob Jetten (Klimaat en Energie) en Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) zeggen zich ook in een demissionair kabinet te blijven inzetten.

Van Gennip (CDA) noemt dat de maatregelen die zijn afgesproken over de hervorming van de arbeidsmarkt “keihard nodig” blijven. “Er is de afgelopen 1,5 jaar ongelofelijk veel werk verzet door de ambtenaren op SZW. Van arbeidsmarkt tot kinderopvang, van koopkracht tot inburgering en natuurlijk de aanpak van misstanden bij arbeidsmigratie. Daar heb ik grote waardering voor.”

Jetten noemt het “eervol” dat hij namens D66 klimaatminister mocht zijn. “Ik ben trots op het ambitieuze klimaatbeleid dat we hebben ingezet. Het klimaat kan niet wachten.” Yesilgöz (VVD) meldt dat ze de afgelopen anderhalf jaar “iedere dag met hart en ziel” heeft gewerkt aan het veiliger maken van Nederland.

Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat (VVD) schrijft op Twitter dat hij zich ook demissionair onverminderd zal inzetten voor het versterken van de krijgsmacht. “En we blijven steunen, ook voor onze veiligheid.”