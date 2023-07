Rutte bij Huis ten Bosch voor gesprek met koning over kabinetsval

Demissionair premier Mark Rutte is aangekomen bij Huis ten Bosch, het woonpaleis van koning Willem-Alexander, om met de koning over de val van zijn kabinet te praten. Rutte diende vrijdagavond schriftelijk al het ontslag van zijn vierde kabinet in.

Bij aankomst op het paleis zei Rutte niet veel tegen de verzamelde pers. Hij liep snel door naar binnen. De koning is voor het gesprek met Rutte teruggekomen uit het buitenland.

Het vierde kabinet van Rutte viel vrijdag na urenlange overleggen tussen de vier regeringspartijen. De coalitie kon niet tot een overeenstemming komen over het pakket aan migratiemaatregelen. Vooral Ruttes VVD en de kleinste regeringspartij ChristenUnie stonden daarbij lijnrecht tegenover elkaar. De demissionaire premier diende al twee keer eerder zijn ontslag in bij de koning: het eerste en derde kabinet-Rutte zaten ook de rit niet uit.

Net als vrijdagavond op het Binnenhof waar het kabinet toen in crisisberaad was, waren zaterdag bij het paleis Huis ten Bosch ook enkele tientallen dagjesmensen aanwezig om een glimp van Rutte op te vangen.