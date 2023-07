TU Eindhoven verdedigt wereldtitel met voetballende robots

Een groep studenten uit Eindhoven wil zondag opnieuw wereldkampioen voetbal worden. Met robots. Het team Tech United verdedigt zijn titel op de zogeheten RoboCup, een toernooi dat dit jaar in het Franse Bordeaux wordt gehouden. De ploeg haalde probleemloos de halve finale, die zondag wordt gehouden. Bij winst volgt later op de dag de finale.

In de groepsfase speelden de Eindhovenaren twaalf wedstrijden, die allemaal werden gewonnen. De Brabantse robots maakten zelf 98 goals, en hoefden slechts één doelpunt te incasseren. In de halve finale staan de Eindhovenaren tegenover een team uit Portugal. De andere halve finale gaat tussen een team van ASML uit Veldhoven en een Franse tegenstander.

Vorig jaar werd Tech United wereldkampioen door in de finale met 15-0 te winnen van het ASML-team. Ook in 2012, 2014, 2016, 2018 en 2019 ging de titel naar Eindhoven, dat volgend jaar gaststad van het WK is.

Een wedstrijd duurt twee keer een kwartier. Op het veld moeten de robots zelf bedenken hoe ze moeten rijden, naar wie ze de bal moeten overspelen en hoe ze de bal kunnen heroveren. Ingrijpen vanaf de zijlijn mag niet. Daarom hebben de bouwers zo veel mogelijk spelsituaties geprogrammeerd in de software. “Een vorm van kunstmatige intelligentie”, aldus een woordvoerder, maar tegelijk zijn de robots niet heel intelligent. “Ze herkennen de bal alleen aan de gele kleur, die vooraf wordt ingesteld, niet aan de vorm. Als er iemand met gele schoenen langsloopt, kunnen ze die ook zien als bal.”

De Eindhovense robots hebben namen als Lieke Motors en Jackie Groenestroom, naar de speelsters van het Nederlands dameselftal. Het studententeam hoopt de Oranje Leeuwinnen te inspireren voor hun WK later deze maand.