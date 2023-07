In de Christiaan de Wetstraat in Amsterdam-Oost zijn zaterdagochtend rond 10.30 uur twee explosieven gevonden. De omgeving is afgezet. De politie meldt dat meerdere specialistische eenheden onderzoek doen.

Er zijn nog geen woningen ontruimd, zegt een woordvoerder van de politie. De politie hoopt later meer informatie te kunnen geven over de situatie