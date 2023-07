VVD-fractieleider Hermans wil niet met PVV in kabinet

VVD-fractieleider Sophie Hermans wil niet met de PVV gaan regeren. “Dat zie ik niet gebeuren. Want wij hebben daar eerder dingen over gezegd, daar is niks aan veranderd”, zei ze in het programma Op1.

De asielvoorstellen van de PVV komen helemaal niet overeen met die van haar partij, verklaarde Hermans. “Hij wil uit Europa, er mag hier helemaal niemand meer naar toekomen.” Bij eerdere verkiezingen sloot de VVD de PVV en FVD uit als partner.

PVV-leider Geert Wilders zei eerder op de avond tegen Nieuwsuur juist wel open te staan voor samenwerking met de VVD. “Mijn partij is er klaar voor”, zei hij. “Wij zijn de partij bij uitstek die ervoor kan zorgen dat er een meerderheid ontstaat om die asielinstroom fors te beperken.”

De voorkeur van Wilders gaat niet uit naar samenwerking met Rutte, “Maar de tijd dat wij partijen, personen op voorhand uitsluiten, moet voorbij zijn.”