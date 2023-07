Bospop gelast festivalzondag af, bezoekers moeten weg

Bospop in Weert heeft de festivalzondag afgelast. Dat maakte de Veiligheidsregio Limburg Noord bekend. De derde festivaldag gaat niet door in verband met het verwachte noodweer later zondag. Het besluit is volgens de veiligheidsregio genomen in overleg met Bospop, de gemeente Weert en de hulpdiensten. “De reden voor het besluit is dat de veiligheid van bezoekers, artiesten en medewerkers niet kan worden gegarandeerd met betrekking tot het zeer slechte weer (code oranje, afgegeven door het KNMI), dat in de namiddag wordt verwacht”, aldus de veiligheidsregio op Twitter.

Alle bezoekers moeten het festivalterrein en de camping verlaten. Eerder besloot de organisatie van het classic rock festival al om de poorten voor nieuwe bezoekers gesloten te houden. Vrijwilligers hebben deze bezoekers weg gestuurd. Voor zondag werden vele duizenden bezoekers verwacht.

Bospop zelf maakte het nieuws op social media bekend. “Zondag trekt er een noodweer over het Bospopterrein. Voor de veiligheid van iedereen gaat vandaag het festival niet door.”

De organisatie vraagt de campinggasten rustig en zo snel mogelijk naar huis te gaan. “Volg de instructies op de borden en de aanwijzingen van ons security personeel en verkeersregelaars op.” Ook vraagt de organisatie iedereen die een kaartje had voor zondag, om niet naar Weert af te reizen. “Wij balen ontzettend dat het festival niet doorgaat, maar iedereens veiligheid gaat boven alles.”

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio bevonden zich zaterdagochtend zo’n 4500 campinggasten op het terrein. Er waren verder nog geen bezoekers, omdat nieuwe bezoekers niet binnen werden gelaten. Enkele bezoekers die niet verder dan de poort kwamen reageerden teleurgesteld op social media. Andere bezoekers reageerden vol begrip. “Heel jammer maar veiligheid gaat boven alles. Wijs en moeilijk besluit van de organisatie. Volgend jaar herkansing…”, aldus een van hen op Instagram.

Enkele mensen die het terrein verlieten werden onwel door de broeierige hitte. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio worden bij deze temperaturen op een heet festivalterrein wel vaker mensen onwel. Ze werden nagekeken door EHBO- en ambulancepersoneel.