Burgemeester Westerveld over wolf: er was maar één keuze mogelijk

Burgemeester Rikus Jager van de Drentse gemeente Westerveld kon naar eigen zeggen niet anders dan de wolf die zondagochtend een schapenboer had verwond, laten doodschieten. “We hebben nog geprobeerd om een expert te bellen, maar dat lukte zo vroeg niet. Voor zover er expertise aanwezig was, hebben we die geraadpleegd, maar samen hebben we geconcludeerd dat er maar één keuze mogelijk was”, zegt hij in een toelichting.

In het dorp Wapse, dat valt onder de gemeente Westerveld, ontdekte een schapenhouder zondagochtend dat een wolf enkele van zijn schapen had doodgebeten. Het dier liep nog binnen de afrastering van zijn terrein. Hoe hij in dat afgeschermde deel is gekomen is niet duidelijk. Toen de hobbyboer en zijn zoon de wolf probeerden te verjagen, werd de vader in zijn arm gebeten. De schapenboer is in het ziekenhuis behandeld en is inmiddels weer thuis.

Ongeveer een uur na het incident gaf de locoburgemeester van Westerveld opdracht om de wolf dood te schieten, na overleg met burgemeester Jager en de politie. Volgens Jager moest het gemeentebestuur snel handelen omdat de veiligheid van mensen in het geding was. “De wolf heeft een mens aangevallen, dat is de doorslag geweest voor ons besluit”, zegt de CDA-burgemeester.

Op grond van de Gemeentewet mag een burgemeester besluiten om een zogeheten probleemwolf te doden, als die een acuut gevaar vormt voor de veiligheid. Eerst moet wel worden geprobeerd het dier te verjagen.

Burgemeester Jager zegt in een toelichting dat sprake was van een acuut gevaar. “De wolf viel mensen aan”, zegt hij. “En als hij zou ontsnappen, was bovendien niet uit te sluiten dat hij meer mensen zou aanvallen.”

Volgens Jager was het geen optie om het hek open te zetten om de wolf te laten ontsnappen. Omdat het perceel van de woning van de hobbyboer grenst aan het terrein met de schapen, was dat te risicovol, zegt hij. “We konden niet uitsluiten dat hij dan voor de woning zou langslopen en door de straat zou gaan, waar op zondagochtend veel mensen fietsen.”

Eerder op zondag zei ecoloog Erwin van Maanen dat de wolf vermoedelijk zeer in het nauw gedreven was en beet omdat hij zichzelf of zijn prooi wilde verdedigen. Aanvallen van wolven op mensen zijn zeer uitzonderlijk.

“Achteraf is het gemakkelijk oordelen over wat wel of niet goed was”, reageert burgemeester Jager. “Een in het nauw gedreven boer voelde zich verplicht om zijn dieren te beschermen. En de wolf voelde zich in het nauw gedreven om zijn prooi te beschermen.”