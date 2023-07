Ecoloog: wolf is waarschijnlijk in het nauw gedreven

De wolf die zondag in het Drentse Wapse een schapenhouder in zijn hand heeft gebeten, was waarschijnlijk erg in het nauw gedreven. Het dier heeft gebeten om zichzelf of een prooi te verdedigen en viel niet zomaar uit zichzelf aan. Een aanval van een wolf op een mens is zeer, zeer uitzonderlijk, zegt ecoloog en wolvendeskundige Erwin van Maanen van ecologisch adviesbureau EcoNatura. Dat is volgens hem in de laatste vijf jaar in Europa niet voorgekomen.

Volgens Van Maanen is er overhaast gehandeld door het dier dood te schieten. “De wolf kon niet uit het omheinde weiland, anders was hij zeker weggerend. Wolven zijn angstige en schuwe dieren en gaan ervandoor als ze de kans krijgen. Dit dier had een prooi en is achterna gezeten met een schep of zoiets. In zo’n geval zou een hond vrijwel zeker ook bijten”, zegt hij, al wil hij nog geen harde conclusies trekken voordat het incident in Drenthe goed is onderzocht. Een burgemeester mag besluiten om een probleemwolf meteen dood te laten schieten, maar proberen om de wolf te verjagen gaat daaraan vooraf.

Van Maanen heeft voor de provincie Friesland al eens een advies opgesteld over de omgang met de wolvenroedel in het Drents-Friese Wold. Waarschijnlijk is de zondag gedode wolf een dier uit die roedel. DNA-onderzoek bij de Wageningen Universiteit zal dat in de komende dagen uitwijzen. De ecoloog is verbaasd dat er voor zover bekend geen deskundigen zijn geraadpleegd voor er geschoten werd op de wolf, die zich onder een zonnepaneel had verstopt.

De wolvendeskundige merkt op dat er laatste tijd meer “gekke dingen” gebeuren met wolven in Nederland. In een tuin in de Achterhoek lag pasgeleden een wolf te slapen. Bij Amerongen rende een wolf uit speelsheid achter fietsers aan. “Vermoedelijk hebben deze wilde dieren in Nederland toch te weinig ruimte door de vele wegen en recreatiedruk. In Duitsland en Frankrijk gebeurt nooit zoiets; daar hebben de wolven veel meer ruimte.” Van Maanen is bang dat het incident in Wapse tot “een heksenjacht” op de wolf gaat leiden onder aanvoering van tegenstanders als BBB. “Ik heb het jaren geleden al gezegd: de geschiedenis gaat zich herhalen. Straks drijven we de wolven ons land weer uit.”