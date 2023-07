Klemmend beroep VNG en IPO op Kamers: voorkom stilstand

Gemeenten, provincies en waterschappen willen voorkomen dat het land tot stilstand komt. In een brief aan de Tweede en Eerste Kamer doen zij een dringend beroep om over asielopvang, woningbouw, stikstof, koopkracht en jeugdzorg concrete afspraken te maken met de decentrale overheden, omdat stilstand “echt onverantwoord” is.

“Dat schaadt de belangen van onze inwoners”, schrijven de voorzitters van de koepels van gemeenten (VNG), provincies (IPO) en de waterschappen (Unie van Waterschappen) in een gezamenlijke brief.

Het kabinet viel vrijdagavond over asielafspraken en is nu demissionair. Deze maand besluit de Tweede Kamer welke onderwerpen controversieel worden verklaard, wat betekent dat ze pas worden behandeld als er een nieuw kabinet is. De koepels dringen er echter op aan de Spreidingswet toch te behandelen. Dit wetsvoorstel moet zorgen voor een eerlijke en evenredige verdeling van asielzoekers over alle gemeenten.

De drie koepels willen daarnaast dat het Rijk, gezien de urgentie, doorgaat met de transitie van het landelijk gebied. De uitkoopregelingen van het rijk voor boeren moeten overeind worden gehouden, bepleiten de drie koepelvoorzitters. Het gaat om de regeling voor piekbelasters en een algemene beëindigingsregeling.

Ook toezeggingen rondom een vrijwillige provinciale aankoopregeling en regelingen voor verplaatsing, innovatie en extensivering moeten worden nagekomen. De zogeheten versnellingsgelden moeten eveneens doorgaan. Gebrek aan duidelijkheid en perspectief voor boeren is bij de transitie van het landelijk gebied een groot probleem, benadrukken de koepels.

Ook wetgeving om de jeugdzorg te verbeteren is noodzakelijk. Recent is na moeizame onderhandelingen een akkoord over verbeteringen gesloten. De Tweede Kamer heeft moties aangenomen waarin deadlines zijn gesteld om een aantal maatregelen in wetten vast te leggen. “Wanneer deze wetgeving op zich laat wachten zullen de tekorten in de jeugdzorg en de wachtlijsten nog sneller oplopen”, schrijven de voorzitters. Ze vinden dat een “onverantwoorde situatie” voor zowel jongeren als gemeenten.

De afspraken over het versneld bouwen van betaalbare woningen en dertig procent betaalbare huurwoningen moeten eveneens gestand worden gedaan.