PvdA en GL vragen leden steun om samen verkiezingen in te gaan

Leden van de PvdA en GroenLinks kunnen vanaf maandag laten weten of de twee partijen samen de Tweede Kamerverkiezingen in moeten gaan, met een gedeeld verkiezingsprogramma en een gezamenlijke kandidatenlijst. De partijtop van zowel PvdA en GroenLinks vindt zelf al dat ze de “krachten moeten bundelen”. Ze vragen nu de leden om hun steun, aldus PvdA-leider Attje Kuiken.

De partij benadrukt dat het ledenreferendum niet over een fusie gaat: PvdA en GroenLinks blijven voorlopig hun eigen partij. Tijdens een persconferentie in een zaaltje in het Haagse cafĂ© Dudok zei PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent: “Het is tijd voor verkiezingen waarin we samen optrekken.” Hoewel de val van het kabinet ineens snel kwam, lagen de draaiboeken volgens GroenLinks-partijvoorzitter Katinka Eikelenboom al maanden klaar.

De linkse partijen willen een links kabinet met een linkse premier. Groenere en socialere keuzes zijn nodig, stellen PvdA en GroenLinks. Zowel Kuiken als GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft geen goed woord over voor de acties van premier Mark Rutte, wiens kabinet afgelopen vrijdag viel vanwege onmin over migratie.

Hoewel er ook onrust onder leden is over verdergaande samenwerking en deze in de provincies nauwelijks van de grond komt, zien de partijen dat leden samen verder willen.