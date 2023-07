Ook Awakenings gelast laatste festivaldag af om verwacht noodweer

Awakenings heeft de laatste dag van het Awakenings Summer Festival afgelast wegens het verwachte noodweer, laat de organisatie zondagochtend weten. Het technofestival in het Brabantse Hilvarenbeek was sinds vrijdag bezig. Eerder liet ook de organisatie van Bospop in Weert al weten de laatste festivaldag te cancellen.

Awakenings schrijft in een verklaring dat het ging om een zwaar maar nodig besluit. De organisatie kon de veiligheid van bezoekers niet garanderen door het verwachte weer. Bezoekers die een dagticket hadden gekocht wordt gevraagd thuis te blijven. Mensen die op de festivalcamping van Awakenings verblijven, is gevraagd het terrein te verlaten. Festivalgangers die zondag geen slaapplek hebben of tegen andere problemen aan lopen kunnen zich melden bij de organisatie.

Onder meer in Noord-Brabant geldt vanaf zondagmiddag code oranje. Het KNMI verwacht zware onweersbuien met kans op zware windstoten en hagel in het oosten en zuidoosten van Nederland.