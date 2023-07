Ook code oranje in Drenthe en Groningen

Code oranje geldt zondag ook in Drenthe en Groningen, meldt het KNMI. Eerder kondigde het weerinstituut al code oranje af voor Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg wegens stevige onweersbuien. Er is kans op hagel en zware windstoten.

In Drenthe en Groningen geldt code oranje vanaf 15.00 uur tot 19.00 uur. Daarna geldt nog tot 20.00 uur code geel in die provincies. In de westelijke helft van het land is alleen code geel van kracht.

Het KNMI waarschuwt voor gevaar en schade, bijvoorbeeld door grote hagelstenen of omvallende bomen. Ook kan er in korte tijd veel neerslag vallen waardoor op sommige plaatsen wateroverlast kan ontstaan.

Verschillende festivals zijn zondag afgelast wegens het verwachte noodweer. Onder meer het Awakenings Summer Festival in het Brabantse Hilvarenbeek en Bospop in het Limburgse Weert gaan niet door.