Ook laatste dag festival Wildeburg afgelast om verwacht noodweer

Festival Wildeburg heeft de laatste festivaldag afgelast wegens het verwachte noodweer, net als Awakenings en Bospop. Hiervoor is gekozen in overleg met hulpdiensten, meldt de organisatie. Kampeerders op het festival in Kraggenburg, bij Emmeloord in het noorden van Flevoland, wordt gevraagd te vertrekken. Bezoekers met een zondagkaart kunnen niet meer naar het terrein komen.

Het festival spreekt van een besluit dat niet makkelijk was. “Onze belangrijkste prioriteit is jullie veiligheid en met de huidige weersverwachting is die niet te garanderen”, is te lezen in een verklaring op de website.

In Flevoland geldt vanaf 15.00 uur code geel. Het KNMI verwacht enkele onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. Ook kan er in korte tijd veel neerslag vallen. In sommige andere provincies zoals Noord-Brabant en Limburg geldt zondagmiddag code oranje.