Rechtse partijen: minister treuzelt met actie tegen wolf

Partijen, voornamelijk aan de rechterkant van het politieke spectrum, willen meer actie tegen de wolf, zeker nu een hobbyboer in Drenthe is aangevallen. De boer zou hebben geprobeerd de wolf van zijn land te jagen om zijn schapen en geiten te beschermen, waarop hij werd aangevallen. De wolf is doodgeschoten.

VVD’er Thom van Campen zegt dat het al “wachten op een ongeluk” was omdat er steeds meer wolven zijn in Nederland. Hij heeft natuurminister Christianne van der Wal al eerder opgeroepen “om eindelijk beheer van de wolf mogelijk te maken”. Het incident in het Drentse Wapse laat volgens hem zien “dat dit gevaar niet mag worden onderschat”.

Dat vindt ook BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. Ze vraagt al langer om ingrijpen door de minister en heeft Kamervragen gesteld. CDA’er Derk Boswijk vindt evengoed dat beheer van de wolf nodig is “in een dichtbevolkt land als Nederland”. Van der Wal “treuzelt al veel te lang om de knoop door te hakken, die tijd hebben we niet meer”, vindt hij.

Kamerlid Wybren van Haga stelt dat de boer “ernstig verwond” is. Hij noemt het “schandalig” en wil dat de wolf wordt afgeschoten.

Van der Wal vroeg eerder dit jaar advies aan de Raad voor Dierenaangelegenheden over het samenleven met de wolf.