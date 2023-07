Veel schade door brand na blikseminslag in woonboerderij Haren

In een woonboerderij in Haren heeft zondagavond een uitslaande brand gewoed, nadat het huis tijdens het noodweer was getroffen door de bliksem. De schuur van het huis brandde volledig uit, de woning zelf liep “aanzienlijk” schade op, meldt de brandweer.

De brandweer rukte rond 18.00 uur uit naar de brand aan de Oosterweg, in het hart van het dorp. Al snel werd opgeschaald naar zeer grote brand. Omdat de rook die vrijkwam over het Groningse dorp trok, zijn inwoners met een NL Alert opgeroepen om ramen en deuren te sluiten.

Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand thuis, zegt een woordvoerder van de brandweer. Volgens hem stond het huis “volledig in brand”. De brandweer gebruikt een kraan om de laatste brandhaarden te blussen.