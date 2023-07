Agractie ziet kans voor boerenpartijen door vertrek Rutte

Boerenactiegroep Agractie is blij met het vertrek van demissionair premier Mark Rutte uit de politiek. Volgens voorman Bart Kemp zorgt dit ervoor dat de al jaren dominante VVD zwakker de Tweede Kamerverkiezingen in zal gaan en de kans daardoor groter is dat boerengezinde partijen als BBB en CDA meer zetels bemachtigen.

“De VVD was een baken met een duidelijke koers omdat Rutte al heel lang partijleider was”, reageert Kemp. “Met een nieuwe leider moet de koers zich eerst weer uitkristalliseren, waardoor we denken dat boerengezinde partijen de wind in de zeilen zullen krijgen.” Ook JA21 en SGP zouden hier volgens Kemp van kunnen profiteren, wat in zijn ogen goed nieuws is voor de agrarische sector. Daar heerst vanwege de stikstofproblematiek veel onzekerheid.

Ook het vertrek van Wopke Hoekstra als politiek leider van het CDA is volgens Kemp goed nieuws. “Onder hem was het CDA erg kleurloos. Het kan eigenlijk niet veel slechter worden.”