BK: minister speelt ‘Squid Game’ met kinderopvang

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) is woedend over de voorwaarden die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zou stellen aan een schadevergoeding voor het niet meer kunnen gebruiken van de stint en noemt die “schandalig”. Volgens BK worden kinderopvangorganisaties die de vergoeding willen ontvangen verplicht mee te werken aan een rechtszaak tegen de fabrikant van de elektrische bolderkar.

Het AD meldt dat de regeling maandag wordt opengesteld en de vergoeding kan oplopen tot 12.000 euro per stint. “Om te krijgen waar je recht op hebt, moet je een ander opofferen. Alsof we in een Nederlandse remake van de Netflix-serie ‘Squid Game’ zijn beland waarbij rare spelletjes worden gespeeld en mensen tegen elkaar worden opgezet”, zegt directeur Emmeline Bijlsma van Brancheorganisatie Kinderopvang.

Volgens Bijlsma wordt deze voorwaarde alleen maar gesteld omdat het ministerie zijn fouten niet wil erkennen. Het kabinet haalde na het ongeluk in Oss, waarbij vier kinderen omkwamen, de stint van de weg. De rechtbank oordeelde echter dat het ministerie fouten had gemaakt en stint-gebruikers een schadevergoeding moest betalen. Het ministerie ging in beroep, maar de Raad van State stelde Infrastructuur en Waterstaat in het ongelijk. “Het is heel simpel: regel de schadevergoeding op een manier zodat we niet opnieuw eindigen in een slechte film.” aldus Bijlsma.

De BK-directeur gaat niet akkoord met de voorwaarden en wenst niet te worden gebruikt in een rechtszaak. “Als de minister zo nodig de fabrikant wil lastigvallen met een claim, moet hij zo ‘stoer’ zijn dat zelf aan te spannen en niet medewerking afdwingen van partijen die dat helemaal niet willen. De organisaties in de kinderopvang willen het hoofdstuk juist afsluiten. We willen fair worden behandeld door de overheid.”

Ondanks dat er geen overeenstemming is, heeft minister Mark Harbers volgens Bijlsma “zonder de gesprekken met ons op een fatsoenlijke manier af te ronden” besloten de regeling toch door te zetten en maandag internetconsultatie open te stellen. “Wij zullen ons beraden op onze vervolgstappen en roepen in ieder geval alle betrokken kinderopvangorganisaties op om de internetconsultatie te gebruiken om een reactie te geven op deze ‘Nederlandse remake van ‘Squid Game’.”