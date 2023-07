CDA-fractievoorzitter: respect voor afweging Hoekstra

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma heeft “groot respect” voor de afweging van partijleider Wopke Hoekstra om zich niet opnieuw beschikbaar te stellen voor het lijsttrekkerschap. Hoekstra zegt in een gesprek met De Telegraaf, waarin hij zijn vertrek aankondigt, meer bestuurder dan politicus te zijn.

“Jij laat nu zien dat het belang van ons land en onze partij boven jouw eigen belang staat, dat is karakter. Een eigenschap die niet iedereen in Den Haag is gegeven”, reageert CDA-Kamerlid Derk Boswijk op het besluit van Hoekstra. Soortgelijke reacties zijn ook van andere Kamerleden te horen. “Altijd de partij en het landsbelang voorop. Toen men een beroep op je deed stond je klaar”, twittert Harmen Krul.

In de fractie was eerder kritiek op het optreden van Hoekstra te horen. Hij zou door zijn werk als minister van Buitenlandse Zaken onvoldoende zichtbaar zijn als partijleider. Dat Hoekstra opnieuw tot lijsttrekker zou worden gekozen was dan ook lang niet zeker.

Hoekstra werd eind 2020 lijsttrekker voor de christendemocraten. Hij nam het over van Hugo de Jonge die verklaarde het lijsttrekkerschap niet te kunnen combineren met zijn taak als minister van Volksgezondheid in de coronacrisis. Maar er werd intern ook druk op De Jonge uitgeoefend om het lijsttrekkerschap op te geven.

Bij de verkiezingen in maart 2021 met Hoekstra als lijsttrekker verloor het CDA vier zetels en kwam uit op vijftien. Dat werd later nog een minder door het vertrek van Pieter Omtzigt. In de peilingen staat het CDA al langer op verlies.