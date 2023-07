Curaçao: kabinet is gevallen op cruciaal moment voor eiland

De Curaçaose regering betreurt de val van het kabinet-Rutte IV “in hoge mate”. Volgens minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas, in een uitgebreide verklaring zondag, vond dit plaats “net op een cruciaal moment in de onderlinge relaties binnen het Koninkrijk”.

Pisas stelt dat er tijdens de regeerperiode van het Nederlandse kabinet vooral met staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) hard is gewerkt aan een gemeenschappelijke agenda voor de uitvoering van de hervormingen op het eiland en aan programma’s zoals het Nationaal Groeifonds en verbetering van de kwaliteit van het onderwijssysteem.

Maar ook is er de afgelopen maanden onderhandeld over de herfinanciering van de coronaleningen van bijna 500 miljoen euro die gedurende de pandemie aan Curaçao zijn verstrekt. De aflossingsperiode voor die leningen loopt op 10 oktober af en het is de bedoeling dat de leningen door de Nederlandse regering worden geherfinancierd, benadrukt Pisas.

Ook wordt onderhandeld over een lening van meer dan 100 miljoen euro om problemen met verzekeraar Ennia op te vangen. Curaçao wil geld lenen om ervoor te zorgen dat pensioenhouders geen geld verliezen.

De regering-Pisas hoopt daarom nauw te kunnen blijven samenwerken met het kabinet-Rutte IV “om gemaakte afspraken tot een goed einde te kunnen brengen”. Pisas bedankt het kabinet voor zijn steun in de afgelopen anderhalf jaar en wenst het veel sterkte toe “in de komende overgangsperiode naar de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer toe en de samenstelling van een nieuwe regering daarna”.