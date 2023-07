Deskundigen: wolf die aanvalt vliegt naar de keel

Een wolf die een mens gericht wil aanvallen, springt hoog tegen die persoon op en bijt in de buurt van de hals of keel. De wolf probeert dan zijn slachtoffer uit zijn evenwicht te brengen om te kunnen bijten. Dat de wolf die in Drenthe werd doodgeschoten de schapenhouder niet is aangevlogen, kan er op duiden dat het dier zich probeerde te verweren. Zo duidt Wolven in Nederland, de organisatie van wolvendeskundigen, het gedrag van de doodgeschoten wolf in Wapse.

Wolven in Nederland stelt dat elk dier dat in het nauw wordt gedreven zichzelf zal verdedigen. “Elk dier dat door stress of paniek in het nauw zit is potentieel gevaarlijk voor mensen”, aldus de deskundigen. De wolf in Drenthe beet de boer in hand of arm.

Het is belangrijk om te weten of de schapenhouder is aangevallen door de wolf of dat de wolf reageerde op zijn gedrag. “Dat is essentieel om vast te stellen of er sprake was van een probleemwolf of van een probleemsituatie”, zeggen de wolvenkenners. Als het om een probleemsituatie ging waren er volgens het Interprovinciaal Wolvenplan andere oplossingen geweest dan de wolf doodschieten.

Afschieten van een wolf mag alleen als de openbare veiligheid in gevaar is en alle andere opties zijn uitgeput. Illegaal doden van een wolf kan een gevangenisstraf van drie jaar of een boete van tienduizenden euro’s opleveren, aangezien de wolf aan alle kanten in Europees verband beschermd is.