Dijkhoff: nog steeds geen interesse in lijsttrekkerschap VVD

VVD-prominent en oud-fractieleider Klaas Dijkhoff blijft erbij dat hij geen interesse heeft in het lijsttrekkerschap van de VVD, heeft hij gezegd bij Op1. De vraag wie de leider wordt van de VVD ligt open sinds Mark Rutte maandagochtend heeft gezegd dat hij zich niet herkiesbaar stelt. Dijkhoff werd lang genoemd als mogelijke opvolger van Rutte, maar stapte in 2021 uit de politiek omdat hij toe was aan iets anders.

De naam van Dijkhoff duikt ook nu weer op in de lijstjes in de media, onder meer van de panels van EenVandaag en RTL Nieuws. Dat heeft hem niet van gedachten doen veranderen. “Ik vind voor mij persoonlijk hoe ik bijvoorbeeld vader wil zijn niet te combineren met het beeld dat ik heb van wat een premier zou moeten leveren”, vat hij de reden samen.

Dijkhoff zegt zijn keus te hebben gemaakt om niet meer fulltime politicus te zijn. Hij verwacht voorlopig ook niet van mening te veranderen, zeker “de komende veertien jaar”.