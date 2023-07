ECB vraagt Europeanen mee te denken over nieuwe bankbiljetten

De Europese Centrale Bank (ECB) vraagt Europese burgers om hulp bij het vormgeven van een nieuwe serie eurobankbiljetten. Zij kunnen daarvoor vanaf maandag een enquête invullen. “We willen dat Europeanen zich identificeren met het ontwerp van eurobankbiljetten, en daarom krijgen zij een actieve rol bij de selectie van het nieuwe thema”, legt ECB-president Christine Lagarde uit.

In totaal worden zeven thema’s voorgesteld, namelijk vogels, Europese cultuur, natuur, de toekomst, ‘ons Europa’, rivieren en handen. De centrale bank wil in 2024 beslissen welk van deze thema’s terugkomt in de nieuwe generatie eurobiljetten. Daarin worden de uitkomsten van de enquête meegenomen. Aansluitend zal er een ontwerpwedstrijd plaatsvinden, meldt de ECB, waarna in 2026 bekend wordt gemaakt wanneer de nieuwe biljetten in omloop komen.

Vanwege een technische storing is de enquête maandagmiddag nog niet beschikbaar. De president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot nodigt Nederlanders uit mee te denken. “Ook in Nederland is en blijft contant geld belangrijk. Net als jouw mening. Het ontwerp van een nieuw bankbiljet begint dan ook bij jou”, zegt hij.