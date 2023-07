Heerma: in deze tijd hebben we politiek met visie nodig

CDA-fractieleider Pieter Heerma noemt het kabinet-Rutte IV van VVD, D66, CDA en ChristenUnie “verre van een droomcoalitie”. In het debat over de val van het kabinet zei Heerma dat de onderlinge verschillen groot waren, maar dat het wel een coalitie was van “vier verantwoordelijke middenpartijen in een totaal verdeeld land” en in een “steeds guurder politiek klimaat”.

Elk debat loopt uit op “een potje straatvechten”, waarbij verdachtmakingen en bedreigingen geen uitzondering meer zijn. “Dat hoort niet zo, dat moet anders.”

Het CDA heeft na de val van Rutte III en de verkiezingen in 2021 juist aangedrongen op een coalitie van deze vier partijen.

Het kabinet-Rutte IV had volgens Heerma een antwoord moeten geven op grote opgaven, zoals op het gebied van wonen en het wegnemen van het onrecht aan Groningers en de toeslagenouders, maar ook op het terrein van stikstof en migratie. “Al deze vragen vragen om visie, om leiderschap en bedachtzaamheid. Wie lef heeft, zoekt door en zoekt niet de uitgang”, zei Heerma.

Heerma herhaalde dat het zonde en onnodig is dat Rutte IV is gevallen over migratie. “Op de punten waarover geen overeenstemming was, rechtvaardige scherpe onderhandelingen, maar geen loze politiek”, zei Heerma. De val van Rutte IV was volgens hem meer dan een verschil van inzicht binnen de coalitie op migratie. “Het is een teken des tijds, de kanarie in de kolenmijn. Een pijnlijk inkijkje in de zorgelijke staat van onze parlementaire traditie van consensus en bestuurlijke verantwoordelijkheid, over partijgrenzen heen, in dienst van het algemeen belang.”

Het CDA gaat de campagne in met een nieuwe generatie, zei Heerma, “die doordrenkt is van het christendemocratisch gedachtegoed”.

Heerma richtte naast dankwoorden ook een flinke sneer aan demissionair en vertrekkend premier Mark Rutte. Hij herhaalde de eerder geuite kritiek dat Rutte politiek bedreef “zonder visie. Terwijl mijn diepe overtuiging is dat we juist in deze tijd politiek met visie nodig hebben.”

Heerma heeft maandag bekendgemaakt na de verkiezingen niet meer terug te keren.