Hermans (VVD) hard aangevallen op val van kabinet om asielbeleid

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans ontkent stellig dat het bij de breuk van haar partij om het asielbeleid te doen was om een politiek spelletje of campagnetrucjes. Ze wierp keiharde beschuldigingen hierover van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren van de hand tijdens het debat over de val van het kabinet.

Hermans vond het “lelijk om het op die manier weg te zetten”. Ze steunt de afweging die de VVD-ministers hebben gemaakt om voet bij stuk te houden. “De VVD heeft ervoor gekozen om in de onderhandeling alles op alles te zetten om draagvlak te houden voor echte vluchtelingen. Dan kan het zijn, dat we niet eruit komen. Dat is spijtig en betreurenswaardig. Die conclusie is vrijdag in alle oprechtheid genomen”, aldus Hermans.

Hermans was pas 24 uur op de hoogte van het besluit van Rutte om te stoppen in de politiek. Het voelt voor haar “nog steeds onwerkelijk”. Ze bedankte Rutte voor alles.