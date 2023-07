Hoger beroep in zaak over dood studente Sumanta Bansi

Het gerechtshof in Amsterdam behandelt maandag en woensdag het hoger beroep in de zaak over de dood van Sumanta Bansi in 2018. Verdachte Manodj B. zei eerst onschuldig te zijn, maar erkende later dat hij de 22-jarige studente heeft gedood. De rechtbank veroordeelde hem tot vijftien jaar cel.

Volgens B. doodde hij Bansi “uit zelfverdediging”. De twee zouden ruzie hebben gekregen, waarop zij een mes zou hebben gepakt. Hij zou het mes van haar hebben afgepakt en haar “in een reflex” hebben doodgestoken en diezelfde avond nog hebben begraven.

De 22-jarige Bansi verdween in februari 2018 uit haar woonplaats Hoorn. De studente aan de Universiteit van Amsterdam woonde destijds bij het gezin van B., van wie ze op het moment van de verdwijning acht weken zwanger was.

Enkele maanden na zijn veroordeling vorig jaar juli gaf B. tijdens een verhoor bij de politie toe dat hij verantwoordelijk was en wees hij aan waar het lichaam van Bansi was te vinden. Dit bleek op een bedrijventerrein in Hoorn te zijn. Naast de menselijke resten van de vrouw werden ook kledingstukken en sieraden gevonden.