JA21 wil veel strenger asielbeleid

JA21-voorman Joost Eerdmans wil dat de “dwangwet per direct van tafel gaat” en in plaats daarvan een veel strenger asielbeleid wordt ingezet. Dat zei hij in het Kamerdebat over de val van het kabinet. Hij kwam in aanvaring met fractievoorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie.

Met de dwangwet doelt Eerdmans op de spreidingswet die als doel heeft asielzoekers eerlijk over alle gemeenten te verdelen.

Eerdmans trok fel van leer tegen het asielbeleid van Rutte IV. In plaats van grip te krijgen op migratie, zijn er volgens hem alleen maar meer asielzoekers naar Nederland gekomen. Hij noemde het een “pijnlijke werkelijkheid” dat er onder Rutte geen sprake is van stilstand, maar van achteruitgang. “Het is niet gelukt om de asielcrisis op te lossen. De asielaanpak is in de soep gelopen.”

Volgens Eerdmans heeft de coalitie lang om de “hete brij” heen gedraaid. Alle voorstellen die zijn partij de afgelopen maanden heeft gedaan om grip op asiel te krijgen, werden door onder meer de coalitiepartijen van de hand gewezen. Eerdmans wilde onder meer strengere grenscontroles, asielzoekers in de eigen regio opvangen en illegalen actief uitzetten. Ook vindt JA21 dat Nederland tegen het Europees migratiepact moet stemmen.

JA21 wil een strenger asielbeleid. “Met D66 en de ChristenUnie is dat een illusie”, zei Eerdmans, om daarmee alvast een voorschot te nemen op de verkiezingen.

Hij haalde flink uit naar de ChristenUnie, die een rode lijn trok bij de inperking van gezinshereniging. Volgens hem wordt daar misbruik van gemaakt. Hij had het over mannen die zich, voordat hun familie overkomt, vermaken met drank, drugs en andere vrouwen. Een oud-medewerker van VluchtelingenWerk heeft daar dit weekeinde over getwitterd. “Het is droevig dat de ChristenUnie loyaal is aan deze mensen.”

Dat liet Bikker niet over haar kant gaan. Het gaat haar en de CU om bescherming van de meest kwetsbare mensen. Veiligelanders die “de boel verstieren” mogen wat haar partij betreft stevig worden aangepakt.