Kabinet gaat alsnog kijken naar afronden pakket arbeidsmigratie

Het demissionair kabinet gaat kijken of er toch nog een akkoord kan komen over een pakket maatregelen over arbeidsmigratie. Premier Mark Rutte zegde dat toe na verzoeken van Pieter Omtzigt en CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma.

In het kabinet is de afgelopen negen maanden uitgebreid gesproken over stappen om de migratie te beperken. Daarbij ging het om asiel-, arbeids-, studie- en liefdesmigratie. Er werd uiteindelijk geen akkoord bereikt en dat leidde eind vorige week tot de val van het kabinet-Rutte IV.

Over een aantal onderdelen waren coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie het in grote mate eens. Maar over gezinshereniging bleken de meningsverschillen te groot. In de gesprekken stonden vooral VVD en de ChristenUnie tegenover elkaar.

“Mijn indruk is dat er bij arbeidsmigratie grote consensus was over vrij fundamentele dingen waarvan het zonde is om die te laten liggen”, zei Heerma in een debat over de val van het kabinet. Ook de premier verklaarde de indruk te hebben dat de partijen “een heel eind waren”.

Maar Rutte zei niet in te kunnen schatten of een van de andere coalitiepartijen er moeite mee heeft als het pakket maatregelen voor de arbeidsmigratie eruit wordt gelicht en apart wordt behandeld. Volgens Heerma kan er ook over gesproken worden als er bij een coalitiepartner op een of twee onderdelen bezwaar leeft.

De premier beloofde de zaak in het kabinet te bespreken. Nog voor het einde van het reces stuurt het kabinet hierover een brief naar de Kamer. En als het nog te gevoelig in de Kamer ligt, kan het onderwerp volgens de CDA-leider alsnog controversieel worden verklaard.

Volgens het CBS is arbeid de meest voorkomende migratiereden. Het kabinet zit al langer met arbeidsmigratie in zijn maag: mensen uit Oost-Europese landen worden hierheen gehaald om tegen zeer lage lonen fysiek zwaar werk te verrichten. Daarbij zijn ze vaak afhankelijk van uitzendbureaus of opdrachtgevers. Een van de problemen is bijvoorbeeld dat de werkgevers van arbeidsmigranten ook hun huisvesting regelen. Problemen op werk zouden er dus ook toe kunnen leiden dat migranten het dak boven hun hoofd verliezen.

De Arbeidsinspectie heeft de politiek eerder opgeroepen om arbeidsmigratie te beperken, omdat het “dweilen met de kraan open is” vanwege de vele misstanden.